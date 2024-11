Economia circolare in Toscana | centro di competenze a Scapigliato

Leggi su Corrieretoscano.it

CASTIGLIONCELLO –indi.Venerdì 29 novembre, a Castiglioncello, Comune di Rosignano Marittimo, provincia di Livorno,presenta ildiper l’.Un open day a Castello Pasquini per la società che gestisce nel Comune di Rosignano Marittimo il polo impiantistico rifiuti più grande della.“Con l’avvio delle attività del, promosso da, Rosignano Marittimo compie un nuovo passo avanti per realizzare sul territorio un’basata sulla conoscenza, in grado di garantire benefici a imprese, cittadini e ambiente”.L’open day, aperto con ingresso libero a tutti i cittadini interessati a partecipare, si aprirà coi saluti istituzionali del sindaco di Rosignano Marittimo, Claudio Marabotti, e dell’assessore a tutela ambientale e attuazione della politica rifiuti zero, Roberto Repeti.