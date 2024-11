Iodonna.it - Dopo aver ricevuto la richiesta di divorzio, Soydere perde le tracce della moglie. E tutti i tentativi di ritrovarla sembrano vani

Archiviato l’esperimentocollocazione solo in prima serata, Endless Love torna ad animare anche il palinsesto pomeridiano di Canale 5. La nuova puntata, in onda oggi alle 14.10 circa, si concentra sul mistero che aleggia sulla soap opera turca. Kemal e Nihan indagano ancora sulla morte di Ozan con l’obiettivo di arrivare al vero colpevole. Nel mentre, oltre ad arginare la malvagità di Emir, sono alle prese con un nuovo enigma da risolvere: il presunto omicidio di Asu. I baci e le coppie: le 20 serie tv più romantiche di sempre X Leggi anche › “Endless Love”: nella puntata in onda stasera Emir medita vendetta contro Asu, Müjgan la salva Ladi Kemal è sparita, nessuno ha idea di dove sia e tra i sospettati c’è proprio Kemal.