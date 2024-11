Ilfattoquotidiano.it - Dalla farina di ‘Grillo’ alla carne coltivata di Conte: alla bistecca sintetica io dico no

“Nel 2050 non ci sarà piùper tutti, mangeremo gli insetti!” gridava Beppe Grillo in uno dei suoi spettacoli più memorabili. Non era solo una battuta, però: fu proprio in quell’occasione che l’ex comico si gettò su un piatto di grilli fritti, esclamando: “Sono buonissimi, meglio di un panino all’autogrill!”. Un gesto che all’epoca fece scalpore e che oggi suona profetico, con ladi grillo finalmente autorizzata dall’Ue (anche se viene principalmente usata per nutrire animali da allevamento).C’era una volta Beppe Grillo, oggi non c’è più, eliminato con un “televoto” dall’Assemblea costituente voluta dal presidente Giuseppe. Ma ancora meno di dieci anni fa, nel 2016, il comico, durante un suo spettacolo, mise in scena un’eucaristia satirica distribuendo grilli secchi ai suoi seguaci per festeggiare la vittoria di Chiara Appendino.