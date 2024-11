Quifinanza.it - Da destra a sinistra, cosa pensa la politica italiana del Green Deal

IlEuropeo, con le sue ambizioni, i suoi obiettivi e le sue scadenze, ha ricevuto, e continua a ricevere, critiche, consensi o vere e proprie picconate. Le opinione sul pacchetto di iniziative strategiche (che ha l’obiettivo di portare l’Europa verso la cosiddetta transizione verde, per riuscire così a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 e diventare il primo continente a impatto climatico zero) sono molto diverse e contrastanti tra loro. Chene, ad esempio, la? Da, dal governo all’opposizione, ecco le opinioni e le posizioni dei nostri leader sul progetto promosso e portato avanti con impegno dalla Commissione Europea guidata da Ursula von der Leyen.Giorgia Meloni e gli “effetti disastrosi” di un “approccio ideologico”Iniziamo dalla premier, Giorgia Meloni, che possiamo senza dubbio definire come una sorta di paladina alla guida del fronte anti