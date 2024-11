Ilrestodelcarlino.it - Crisi Ceramiche Del Conca, niente tredicesima: è sciopero

Savignano Sul Panaro (Modena), 26 novembre 2024 – Si annunciano tempi difficili per un importante quanto storico gruppo ceramico di Savignano sul Panaro, che ha anche una sede a San Clemente, in provincia di Rimini. A dicembre 2024, infatti, i circa 250 dipendenti del gruppoDel(nel modenese) non prenderanno lamensilità e saranno costretti alla cassa integrazione straordinaria per dieci mesi. A denunciare la situazione sono state in particolare la Filctem Cgil e le Rsu aziendali delle stesseDel(ex Pastorelli), che contestualmente hanno proclamato lo stato di agitazione e un pacchetto di 16 ore di, 8 delle quali saranno effettuate oggi, con presidio dalle 12 alle 14 davanti ai cancelli di via Magazzeno, 1944. A Savignano sul Panaro sono circa 250 gli addetti che lavorano nello stabilimento; altri 100 sono invece nella sede di San Clemente, dove lo scenario sarebbe diverso, in fase di studio.