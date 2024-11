Formiche.net - Così i Brics aprono nuove strade per i Paesi del Medio Oriente

L’espansione dei, che ora includecome Arabia Saudita, Egitto, Etiopia, Emirati Arabi Uniti e Argentina, rappresenta un’evoluzione significativa nel sistema internazionale, con implicazioni di vasta portata per idele del Nord Africa. La questione è stata discussa durante un panel apposito, intitolato “Pivot to the Mena:’bold expansion strategy”, svoltosi all’interno dell’edizione 2024 dei Mediterranean Dialogues organizzati con cadenza annuale dall’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.Come sottolineato da Amidreza Azizi, visiting fellow presso lo Stiftung Wissenschaft und Politik, l’interesse delle nazioni delnasce dalla percezione di un cambiamento nel sistema globale e dall’idea di un ordine regionale “post-americano”. Ogni Paese della regione adotta un approccio diverso verso i, ma il comune denominatore è la volontà di ridefinire il proprio ruolo sulla scena globale, cercandoalleanze per aumentare il peso politico ed economico.