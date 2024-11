Panorama.it - Così Del Piero può cambiare gli equilibri nella corsa alla Figc

Alex Delcome un granello di sabbia lanciato per bloccare l’ingranaggio della rielezione di Gabriele Gravina a presidente della. Un po’ più di un’idea e basta, ancora meno di un progetto definito. Lo stesso diretto interessato non ha reso pubbliche le sue riflessioni. Accettare o no la spinta a scendere in campo per provare a diventare l’uomo guida del calcio italiano il prossimo 3 febbraio, quando a Roma si giocherà la partita più importante del 2025 dal punto di vista della politica sportiva?Il quadro è abbastanza definito. Incassato il via liberariforma dello statuto che cambia glielettorali senza stravolgerli,da assorbire quanto previsto dalle nuove norme statali, il presidente Gravina rimane il candidato numero uno per restareguida della. La maggioranza che lo sostiene, anche nel nuovo schema di pesi elettorali, è talmente solida da non ammettere un finale differente nel momento in cui Gravina dovesse sciogliere la riserva e annunciare la ricandidatura.