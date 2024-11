Ilrestodelcarlino.it - "Cosa mi hai messo nel bicchiere?". Gli stereotipi della violenza sulle donne

Questa settimana, a Persiceto, sono in programma tre eventi organizzati in occasioneGiornata internazionale per l’eliminazionecontro le. Domani, alle 18,30, nella sala consiliare del municipio, incontro pubblico ‘mi hainel? Cultura esessuale.e stati di coscienza alterati da alcol e droga. Cultura del consenso’. Giovedì, il palazzo comunale ospiterà l’installazione artistica ‘Una sedia rossa in ricordo delle vittime di femminicidio’ e dalle 10 alle 12 studentiscuola media Mameli parteciperanno al workshop ‘Dentro le parole’ che si terrà nella sala consiliare. Venerdì, alle 21, al teatro comunale, la compagnia Salon des Folies presenta ‘Al caffèstazione’, spettacolo di beneficenza a offerta libera.