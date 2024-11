Como rinuncia alla cure per diventare mamma | addio a Deborah Il funerale 2 mesi dopo la gioia VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

“Il giorno in cui ho scoperto di essere incinta, ho scoperto anche di avere un tumore al quarto stadio. Uno choc. Avevo una vita da sogno fino al giorno precedente. Dnotizia più bellapiù brutta in 25 secondi netti. Dpiù grandedisperazione più assoluta. Dall’estasi alle pene dell’inferno”. Così si esprimeva il 22 settembre scorsoVanini, 38 anni, di, nel post sui social.Aveva ottenuto lapiù grande da pochi giorni,madre. Una figlia infinitamente desiderata, tanto dare allenecessarie per un tumore.Ha scelto lei, la sua piccolina, di comune accordo con il compagno, perché leavrebbero impedito il parto. Poco meno di duecon la sua bambina fra le braccia, ogni istante vissuto intensamente, consapevole dell’che sarebbe stata costretta a darle, consapevole di tutto l’amore che si può donare e ricevere in ogni piccolissima particella di tempo, se si riesce a viverla appieno.