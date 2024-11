Amica.it - Come abbinare le Tabi secondo le celeb

Leggi su Amica.it

Simbolo della Maison Margiela, le scarperientrano tra le calzature più controverse di sempre. Lanciate nel 1988, non hanno mai smesso di fare tendenza. Ecco i look delleda copiare.Rosalía ha combinato lemodello Mary Jane con cappotto over di Acne Studios e vestito Ein Cinnamon mentre, per le strade di Cannes, Hunter Schafer ha indossato giacca in pelle, pullover, jeans Levi’s, ballerinee calze multicolor a righe. Irina Shayk ha optato per un total look nero caratterizzato da leggings, giacca Chanel in tweed e stivali Margiela. Invece Kylie Jenner ha indossato total look Maison Margiela con cappotto a quadri ricoperto di tulle, borsa a mano e décolletécon strass. Nel video di Amica.it si scoprono i look di Zendaya, Chloë Sevigny e Dua Lipa. GUARDA LE FOTOLe scarpe maschili da donna più chic dell’autunno Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAleleAmica.