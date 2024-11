Ilgiorno.it - Coda infernale oggi in Tangenziale Est: auto e camion incolonnati per chilometri

Milano – Incidente con pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale in provincia di Milano questa mattina, martedì 26 novembre, sulla A51. L’allarme è scattato intorno alle 7.30. L’incidente ha causato code fino a 8lungo laEst di Milano. A essere interessato dalle code il tratto compreso tra le uscite per la Strada provinciale 208 Carugate e quella per Milano Lambrate-Segrate, verso Bologna. Non risulterebbero persone ferite ma, come detto, gli effetti sulla circolazione di, in piena ora di punta, sono state pesanti per tutti coloro che questa mattina si stavano spostando per raggiungere il posto di lavoro.