Chi era La Talpa?

Al termine della quarta puntata di Lain onda lunedì 25 novembre su Canale 5, Diletta Leotta rivela la tanto attesa identità della: si tratta di Lucilla Agosti.Alessandro Egger è il vincitore de La2024, proclamato nella puntata finale di lunedì 25 novembre. Il concorrente ha conquistato il montepremi finale di 38mila euro. Lucilla racconta il suo percorso da, svelando le difficoltà incontrate nell’interpretare il ruolo segreto: “È stato snervante. La cosa più difficile è stata il non poter entrare nel gruppo per paura che qualcosa trapelasse da me. Dovevo sempre essere sotto controllo, pur cercando di mostrarmi, di fare qualcosa che potesse far percepire il mio carattere e la mia struttura, ma mantenendo il focus sulla missione”.La conduttrice ammette di aver vissuto una continua “spaccatura interiore” a causa del suo compito di sabotare le missioni del gruppo senza farsi scoprire.