Ilgiorno.it - Cede il controsoffitto, scuola chiusa. L’alt prima dell’ingresso degli alunni. È caccia alle infiltrazioni d’acqua

Paura allaBertolotti di Brescia. Ieri, parte del soffitto di una delle classi dell’istituto è crollata, fortunatamente senza coinvolgere nessuna persona. A scoprire quanto accaduto, è stato il personale scolastico. Come sempre,scolari, gli addetti dellaria cittadina hanno controllato i locali dei due edifici che compongono l’istituto. Nell’entrare nella classe terza si sono resi conto che lì non si sarebbero potute svolgere le lezioni a causa di un cedimento della controsoffittatura. Il crollo è avvenuto vicino all’ingresso in aula. In gran parte gli scolari sono tornati a casa giàdell’inizio delle lezioni, quando personale scolastico e insegnante hanno spiegatofamiglie che li hanno condotti alla Bertolotti quanto accaduto. Tutti si sono dimostrati comprensivi e hanno capito quanto successo.