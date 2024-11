Thesocialpost.it - Cancro, la forma grave di Covid ha ridotto i tumori con metastasi in test di laboratorio: lo studio

Un‘infezione severa dapotrebbe ridurre imetastatici: questa sorprendente scoperta, osservata in modelli murini, offre spunti di ricerca innovativi per il trattamento del. Lo, condotto da un team statunitense, suggerisce un coinvolgimento cruciale del sistema immunitario e di particolari monociti nella regressione delle masse tumorali.Leggi anche: “Sarà molto peggio dele succederà presto”. Ilaria Capua suona l’allarme: la profeziae monociti: un legame inattesoL’infezioneda SARS-CoV-2, responsabile del-19, attiva il sistema immunitario, portando alla produzione di monociti con spiccate proprietà antitumorali. Questi globuli bianchi, che normalmente possono essere “dirottati” dalle cellule tumorali per proteggere il tumore, mantengono invece la loro funzione benefica grazie alla presenza del recettore CCR2 sulla superficie.