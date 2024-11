Ilrestodelcarlino.it - Botte e coltellate ai genitori. A processo il figlio 40enne

Prima aveva colpito il padre con schiaffi e pugni, quindi era toccato alla madre che era stata raggiunta da una coltellata. La notte di follia si era consumata a Sant’Elpidio a Mare dove undel posto aveva aggredito violentemente iche vivevano con lui nella stessa abitazione, facendoli finire in ospedale. A conclusione delle indagini, l’uomo è stato rinviato a giudizio e dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di lesioni personali aggravate dall’uso delle armi e maltrattamenti in famiglia. Tutto era iniziato nella tarda serata quando i tre aveva iniziato a discutere animatamente a cause di insistenti richieste di denaro da parte delper l’acquisto di qualche dose droga. Una discussione che era degenerata a tal punto da finire nel sangue.