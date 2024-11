Ilnapolista.it - Axel Pons, dalla Moto2 alla giro del mondo a piedi scalzi: “Camminando mi avvicino a dio” (VIDEO)

è il figlio del mitico Sito. Ha 33 anni. Ci sono piloti che a 33 anni corrono ancora. Lu invece sono tre anni che cammina scalzo per il. Adesso si fa chiamare Isaac. E’ passato dal motomondiale – esordio nella 125 nel 2008 e ritiro innel 2017 – alvagare anudi. Dice di aver camminato per 15 mesiSpagna al Pakistan. Il successivo obiettivo disarebbe stato – lo hanno intervistato l’ultima volta quattro mesi fa – era l’India.è un vero personaggio, uno dei pochi che ha coniugato la carriera da pilota pro con gli studi universitari, e poi con ildella moda. Fino al 2017 ha lavorato sporadicamente per l’agenzia di modelli Sight Management Studio. Poi “ho lasciato l’agenzia e la mia ragazza. Sono andato in India, il che mi ha aiutato molto.