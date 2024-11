Ilgiorno.it - Assistenza e formazione. Ecco il bando per gli enti che non trovano “casa”

Leggi su Ilgiorno.it

Spazi gratuiti per associazioni: aperto ildel Gruppo Cap. È stato pubblicato un avviso rivolto a soggetti senza scopo di lucro per l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di spazi all’interno dell’Impianto di depurazione delle acque reflue di Gruppo Cap, situato in via Mercadante ad Abbiategrasso. L’iniziativa è destinata ad associazioni, comitati,del Terzo Settore (come delineati dall’articolo 4 del Decreto Legislativo 117/2017), fondazioni e altre istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano sede nel Comune di Abbiategrasso e siano già costituite alla data di pubblicazione dell’avviso. I soggetti devono operare in uno dei seguambiti: solidarietà e integrazione sociale, con progetti diper minori, anziani, malati, disabili, o famiglie e persone a rischio di esclusione sociale; educazione e, con iniziative per promuovere l’istruzione e lagiovanile, contrastando fenomeni di abno scolastico.