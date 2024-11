Tuttivip.it - “Ascoltatemi”. Grande Fratello, la decisione di Federica su Alfonso e Stefano: dramma nella Casa

Le dinamiche sentimentalidelnon smettono di sorprendere, e questa volta èPetagna a essere al centro dell’attenzione. Divisa tra l’ex fidanzatoD’Apice, confinato nel Tugurio, e il tentatoreTediosi,ha vissuto giorni di intense emozioni e difficili decisioni. La situazione, però, è arrivata a un punto di rottura quando, ferito dalla vicinanza tra, ha reagito con parole amare: “Non ci sarò mai più per te, scegli”.Notando quanto la sua instesse causando sofferenza,ha preso una scelta inaspettata. In una conversazione franca con, ha deciso di mettere fine al triangolo, allontanandosi da entrambi per ritrovare chiarezza.“In questi giorni sono stata molto bene.