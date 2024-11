Ilgiorno.it - Arriva il freddo, ma a Como manca un piano per dare un posto caldo a clochard: “Ogni anno un’emergenza”

– Anche se molti se ne sono andati, proprio a causa delle rigide temperature di questi giorni, continuano a essere tanti i senza fissa dimora costretti a dormire all’addiaccio perché non riescono a trovarenei dormitori cittadini. Secondo la stima delle associazioni che prestano loro aiuto sono tra i 50 e i 70, un problema sociale che rischia di trasformarsi in politico se il Comune non si deciderà a intervenire. "la stessa storia – denuncia Graziana Gialdi, coordinatrice del Dipartimento Immigrazione del PD provinciale di– ilsta calando sue cresce l’incertezza per circa 50-80 persone senza dimora che vivono nella città. Nonostante la questione si ripresenti, la risposta delle istituzionisempre all’ultimo momento. A oggi ilnon è ancora stato attivato e la data di apertura della struttura supplementare per l’emergenza invernale che dovrebbe iniziare il 1° dicembre non è neppure certa”.