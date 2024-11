Gaeta.it - Arrestato un boss della malavita a Mondragone: le accuse di estorsione e minacce pesanti

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Francesco Tiberio La Torre, 65 anni, è finito in manette con l’accusa di essere undi, un comune in provincia di Caserta. Cugino del notoAugusto La Torre, è sotto inchiesta da parte dei Carabinieri eDirezione Distrettuale Antimafia per una serie di estorsioni e tentativi diaggravati dal metodo mafioso. L’operazione ha messo in luce un’attività criminale consolidata nel tempo, evidenziando il potere intimidatorio di La Torre nel suo territorio.Dettagli dell’arresto e le indaginiL’arresto di La Torre è stato ordinato da un giudice per le indagini preliminari di Napoli, dopo un’accurata ricostruzione delle sue attività illecite. I Carabinieri hanno raccolto prove riguardanti numerosi episodi criminosi avvenuti tra agosto 2022 e dicembre 2023.