Arrestato 31enne per stalking fuori da La Sapienza

Un uomo di 31 anni finisce ai domiciliari con braccialetto elettronico per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.Roma – Un uomo di 31 anni è statodalla polizia del commissariato Flaminio Nuovo con l’accusa dinei confronti della sua ex compagna, una giovane di 23 anni. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto nei pressi dell’Università La, dove la ragazza aveva segnalato la presenza inquietante del suo ex dopo aver ricevuto un biglietto che le aveva destato preoccupazione.Secondo quanto ricostruito, la relazione tra i due si era conclusa a gennaio 2023, dopo tre anni, ma l’uomo non si era mai rassegnato alla fine del rapporto. La giovane si era già rivolta alla Questura di Roma, che aveva emesso nei confronti delun provvedimento di ammonimento.