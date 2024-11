Ancma filiera 2 ruote vale 148 miliardi mancano sostegni

Quotidiano.net - Ancma, filiera 2 ruote vale 14,8 miliardi, mancano sostegni

Laproduttiva di moto e bici in Italiaquasi 15di euro ma al settoreche servirebbero: incentivi alla ricerca e sviluppo e l'infrastrutturazione ciclabile, indispensabile per sviluppare il grande potenziale del nostro Paese in ambito cicloturistico". E' quanto sottolinea il presidente dell'Mariano Roman che oggi ha presentato a Roma, presso la Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato, una mappatura dettagliata dellaitaliana di questo comparto attraverso uno studio condotto da Bain & Company Italia. Dallo studio emerge che solo il settore del motociclo attesta il suo fatturato a 9,5di euro, confermando il proprio primato in Europa anche nella produzione e per i numeri di mercato. Moto, scooter e ciclomotori piacciono agli italiani: cresce il numero delle patenti A (oggi una su cinque di quelle rilasciate, per un totale di 280mila, +6% dal 2013 al 2023 rispetto al +1% delle patenti B) e va molto bene il mercato, che dal 2020 al 2023 ha fatto segnare una crescita media annua del 12%.