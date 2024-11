Movieplayer.it - Alec Baldwin: “Oggi il cinema colma le lacune dell'informazione. Negli Stati Uniti e nel mondo”

L'attore, archiviato il processo per il caso Rust, è unae star arrivate al Torino Film Festival per ricevere la Stellaa Mole e accompagnare la proiezione di Caccia a ottobre rosso. "Quante persone hanno visto The Substance? Alzate la mano! Se non lo avete visto, dovete farlo. Penso davvero che Demi verrà nominata all'Oscar. È davvero incredibile, adoro il suo coraggio".è arrivato al Torino Film Festival e si è concesso con generosità alla stampa. Completo grigio e cravatta, l'attore è arrivato nella città piemontese per ricevere la Stellaa Mole e accompagnare la proiezione di Caccia a ottobre rosso, film diretto da John McTiernan. "È stato il primo grande film che abbia mai fatto. Era il 1989. Abbiamo iniziato a girare il giorno del mio compleanno e abbiamo .