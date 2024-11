Chiccheinformatiche.com - ACI: Siamo lieti di premiarti con un Car Emergency Kit, un pacchetto essenziale per la tua sicurezza sulla strada – Truffa

Se hai ricevuto un’email con il messaggio: “dicon un CarKit, unper la tua”, fai attenzione: potrebbe trattarsi di unadi phishing. Questo tentativo fraudolento utilizza il nome dell’Automobile Club d’Italia (ACI) per guadagnarsi la fiducia degli utenti e sottrarre loro dati personali o denaro.dicon un CarKit, unper la tua: lache coinvolge ACILa dinamica è semplice ma insidiosa. L’email, apparentemente professionale, invita a cliccare su un link per ricevere un premio gratuito. Il link porta a una pagina web che simula il sito ufficiale dell’ACI, chiedendo di compilare un breve sondaggio e inserire informazioni personali, come nome, indirizzo e, in alcuni casi, dati di pagamento per presunte spese di spedizione.