Accordo Fiadel Salerno Sud-Meit Multiservices: migliorano le condizioni di lavoro nelle sedi Adisurc di Fisciano, Baronissi e Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiDopo oltre un decennio di immobilismo, arriva una svolta significativa per i lavoratori impegnati nei servizi di portierato e pulizia presso le– l’Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania – di. Grazie all’intervento dellaSud, si è raggiunto un importantecon la società, che gestisce l’appalto, portando a un miglioramento dellelavorative e all’avvio di nuove assunzioni.Il segretario provinciale del coordinamento sindacale, Pietro Sica, ha sottolineato l’importanza di questo risultato: “Dopo circa 11 anni di stallo, siamo riusciti a ottenere un aumento di circa 4 ore pro capite per il comparto portineria e di 2 ore pro capite per il servizio di pulizia.