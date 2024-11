Violenza sulle donne Di Francisca | Attraverso la scherma ho sconfitto i miei dolori

Leggi su Sportface.it

“Oggi ci sono molto ragazzi ed è importante rivolgerci più ai maschi che alle femmine. Ho due figli maschi e cerco di educarli al rispetto per la donna“. Lo ha detto l’ex fiorettista azzurra Elisa Dinel corso della cerimonia del 41° Premio Beppe Viola al Salone d’Onore del Coni, che si svolge nella Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le.“A 18 anni ho dovuto smettere di fare, staccandomi dallo sport e dalla cosa che amavo, perché avevo vicino un ragazzo molto geloso che non si fidava di me e aveva paura che andassi fuori per tradirlo – rivela la campionessa jesina – Ho chiuso i rapporti con tutti e avevo una scheda telefonica solo per lui. Se mi chiamava mia madre, si arrabbiava. Non mi rendevo conto, poi sono arrivata al punto in cui vengono messe le mani addosso e in quel momento mi sono resa conto: sono scappata e sono riuscitalo sport e laa sconfiggere tutti quelli che erano ie le mie paure, riuscendo a vincere le gare più importanti“, ha concluso Di