Liberoquotidiano.it - Violenza su donne, Moige: "Musica e pornografia discriminano ancora oggi"

Roma, 25 nov. (Adnkronos) - "In questa particolare e delicata giornata, vogliamo portare alla luce un tema di fondamentale importanza e urgente necessità di cambiamento: la dignità della donna e lache questa subisce in molteplici forme nella nostra società. Lacontro lenon si manifesta solo con atti fisici, ma si insinua attraverso parole, immagini e comportamenti che minano la dignità personale e i valori di un'intera società". Così in una nota il. "Uno degli aspetti più subdoli e spesso trascurati di questa- spiega il Movimento italiano genitori - è rappresentato dalle parole. Molti rapper continuano a perpetuare stereotipi dannosi e denigratori nei confronti dellecon testili che riducono la figura femminile ad un mero oggetto sessuale o che celebrano atteggiamenti violenti nei loro confronti, contribuiscono a normalizzare la misoginia.