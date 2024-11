Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 25/11/24

Che nello studio divivano palesemente in una realtà parallela, un mondo tutto loro fatto di lucette rosse, magazine e unicorni, un sottosopra che nemmeno in Stranger Things dove ogni cosa funziona al contrario, ormai si sa. Ma questo vale proprio per tutti, eh, mica solo per dame e cavalieri.Perché dopo unaimbarazzante come quella scorsa, quando ti trovi seduti davanti Vincenzo La Scala e Ilaria Volta che ti raccontano che “è stato un colpo di fulmine! E’ successo tutto velocemente perché non ci hanno dato tempo, ma se non fosse stata questasarebbe stata la prossima!” ci vuole discreto coraggio a non fare un passo indietro ammettendo di aver calcato un pochino la mano ma anzi rincarare la dose dicendo che “allora avevamo ragione, dovreste ringraziarci!“.La più furba è stata Maria De Filippi che oggi ha fatto la Ponzio Pilato della situa lavandosene le mani,mandosene fuori e scaricando astutamente la responsabilità del botolamento della coppia su Gianni Sperti e Tina Cipollari perché “diciamo che siete stati un po’ insistenti, o facciamo finta di no?“, quando la verità è che nella scorsa registrazione lei PER PRIMA ogni cinque minuti chiedeva “Vincenzo, allora che vuoi fare?” riaprendo la discussione anche quando stava scemando, e dando il ‘la’ a nuove invettive degli opinionisti.