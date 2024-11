Trumparchiviato assalto a Capitol Hill

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.52 Il procuratore speciale Jack Smith ha annunciato che lascerà cadere il procedimento contro Donald Trump per l'compiuto dai suoi sostenitori il 6 gennaio del 2021. "La posizione del dipartimento di Giustizia è che la Costituzione richiede che questo caso sia archiviato prima che l'imputato si insedi. Questo risultato non si basa sul merito del caso contro l'imputato": un presidente in carica non può essere perseguito. Stessa sorte per il caso dei documenti segreti portati da Trump a Mar-a-Lago.