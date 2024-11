Secoloditalia.it - Toninelli annuncia la riscossa di Grillo: “Credono di calpestare il cadavere di Beppe, ma è solo ferito” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

«Cari movimentisti che oggi state soffrendo nel profondo del vostro animo per l’eliminazione del garante, per l’eliminazione del limite dei due mandati. Non disiscrivetevi dal M5s per rabbia. Ci sara’ una nuova votazione che necessiterà del quorum e non è detto che venga raggiunto»: lo anticipa Danilo, in unpubblicato sui social. Poi dopo, prosegue, “ci sara’ anche una azione legale in cui il legittimo proprietario del simbolo farà valere la propria posizione e si riprenderà il simbolo. Cioè, il sogno è stato calpestato ma non è definitivamente morto”.LEGGI ANCHElicenziato a suon di vaffa: Conte si prende il partito ma ora non può più bluffare Liberi o inghiottiti dalla sinistra? Grillini al bivio: sarà un tranquillo weekend di paura per ConteIlappello diagli iscritti: non lasciate il M5s«Qui si è perso un round, non certo la guerra», diceai microfoni di Radio Cusano Campus.