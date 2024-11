Ilgiorno.it - Suv pirata sul corteo di ragazzini. Il video esclusivo del pestaggio al Corvetto dopo la morte di Ramy Elgaml

Milano – L'auto che piomba all'improvviso suldi via Solaroli, tra le urla dei testimoni oculari. La furia dei ragazzi vestiti di nero e con il cappuccio calato sulla testa per vendicare l'investimento. L'irruzione nell'abitacolo del suve i colpi di bastone contro la passeggera. Poi i calci al conducente, quando è già a terra, con la donna che grida disperata. Aggressione autista che ha forzato il blocco stradale in via Ripamonti, Milano, 25 Novembre 2024, Ansa/Andrea Fasani, Sono i drammatici frame della serata ad altissima tensione vissuta domenica 24 novembre in zona Ripamonti, dove poco prima delle 18 alcune centinaia di persone si sono ritrovate spontaneamente in strada (e senza preavvisare le forze dell'ordine) per chiedere verità sulladi, il diciannovenne egiziano morto nello schianto del TMax guidato da un amico che stava scappando dai carabinieri.