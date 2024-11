Ilfattoquotidiano.it - Serie A, caos in vetta: come verrebbe assegnato lo scudetto in caso di arrivo a pari punti? I vari criteri per lo spareggio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Equilibrio e distanze minime ad alta quota. Servirà uno? Chi doveva vincere anche nella 13esima giornata non ha deluso le attese. Quindi, quando siamo a ridosso di dicembre, le prime sei squadre – in ordine Napoli, Atalanta, Inter, Fiorentina, Lazio e Juventus – sono racchiuse in soli 4. Giusto i bianconeri hanno pareggiato nel weekend, ma contro il Milan. In un campionato così aperto,non si era mai visto nell’era dei tre, è lecito chiedersi se questo ritmo continuerà fino a maggio. Indi due o più squadre amerito potrebbe verificarsi uno scenario che ha un solo precedente nella storia dellaA. E risale al 1964.Unoper due:funziona e il precedenteUna partita che vale una stagione e uno. Dalla stagione 2022-2023, la regola è chiara: indi due squadre amerito dopo 38 giornate, per decretare il vincitore del campionato verrà disputato uno