Isaechia.it - Selvaggia Lucarelli interviene dopo l’intervista di Alessandro Basciano con Fabrizio Corona: “Circo pericoloso”

Negli ultimi giorni si è ampiamente parlato dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip e di Uomini e Donne, in relazione alle accuse di stalking da parte dell’ex compagna Sophie Codegoni, madre di sua figlia, che ne hanno prodotto l’arresto.L’uomo, però, è rimasto all’interno del carcere di San Vittore solo per poche ore, dal momento che il suo avvocato ha presentato agli inquirenti alcune prove che gli sono valse la scarcerazione (clicca QUI per leggere).Una volta tornato in libertà,si è subito attivato per fornire la sua versione del fatti, andando ospite del format YouTube Falsissimo, di, durante il quale ha smentito le accuse ricevute e si è detto molto deluso da ciò che ha fatto Sophie (clicca QUI per leggere le sue parole).A distanza di alcuni giorni dagli ultimi avvenimenti è intervenuta anche, la quale su Twitter ha pubblicato una lunga riflessione in merito a ciò che è accaduto:Quindi,minacce di morte a lei (la ex) e un’aggressione a un amico di lei, quello denunciato va in galera, poi viene rilasciato (che non significa “è finita qui”), annuncia vendetta e sputtanamento pubblico nei confronti della ex.