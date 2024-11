Oasport.it - Scherma: fuori dal podio le squadre azzurre di spada in Coppa del Mondo a Vancouver

Si chiude la seconda tappa valida per ladel2024-2025 di, disicplina, andata in scena nel weekend appena passato agli archivi. Nell’ultima giornata di competizioni, dedicata alle prove a, l’Italia ha ottenuto il quinto posto con la formazione maschile e l’ottavo con quella femminile. Due risultati positivi, specie per due team giovani e di prospettiva. Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani ed Enrico Piatti, dopo aver superato brillantemente Taipei agli ottavi con il largo risultato di 45-30, si sono dovuti arrendere al cospetto del Kazakistan per 45-28. Una volta approdati nel tabellone dedicato ai piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, gli spadisti si sono ben comportati regolando prima la Spagna per 45-32 e, successivamente, la Repubblica Ceca in un match emozionante terminato 43-33.