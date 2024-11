Quotidiano.net - Sangalli, 'con desertificazione commerciale centri urbani aridi'

Leggi su Quotidiano.net

"Non possiamo guardare al futuro senza valori, senza identità, senza radici. Non possiamo guardare al futuro senza passione, senza impegno, senza anima. Il futuro si immagina sempre e solo 'con': con coraggio, con iniziativa, con cuore e con gli altri". Con queste parole Carlo, presidente di Confcommercio, è intervenuto oggi al convegno "Connessioni 2024: Valorizzare la tradizione, innovare il presente, ispirare il futuro", a San Quirino (Pordenone). Tra i temi affrontati, il fenomeno della, cheha definito "non solo quantitativo ma anche qualitativo". Secondo i dati elaborati dall'Ufficio Studi di Confcommercio, "dal 2012 al 2023 l'Italia ha perso oltre 111mila negozi al dettaglio e 24mila attività di commercio ambulante. La densitàè diminuita di oltre 15 punti percentuali.