Roma-Londra-Tokyo, il triangolo Gcap sotto i riflettori al G7 diFiuggi

Unità e valori condivisi sono i temi della ministeriale Esteri di Anagni e Fiuggi aperta oggi dal ministro Antonio Tajani. È l’ultimo incontro tra i capi delle diplomazie dei Settela presidenza italiana prima del passaggio di testimone al Canada, che guiderà il forum nel 2025.A fronte del complesso scenario internazionale, l’obiettivo della presidenza italiana è stato ed è quello di rafforzare il ruolo del G7 come principale forum di consultazione tra le grandi democrazie liberali e quale fattore di stabilità dinanzi alle grandi crisi in atto a livello globale. Al centro degli incontri: la situazione in Medio Oriente, la guerra in Ucraina e la stabilità dell’Indo-Pacifico.Ci sono poi gli incontri a margine, come sempre accade in questo tipo di appuntamenti. In questo senso, spicca ilItalia-Regno Unito-Giappone, unite dal Global Combat Air Programme, l’iniziativa trilaterale con Italia e Giappone per sviluppare un aereo stealth di sesta generazione, e dal concetto, rappresentato proprio da questo progetto, di interconnessione tra Euro-Atlantico e Indo-Pacifico.