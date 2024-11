Movieplayer.it - Popeye the Slayer Man insanguina una fabbrica di spinaci nel raccapricciante trailer red band

Leggi su Movieplayer.it

Ancora un progetto horror su, stavolta live action, che promette sangue ea profusione come anticipa il primo. Si moltiplicano le versioni horror del mitico Braccio di ferro, che diventa materiale terrificante nell'ennesimo B-movie sul marinaio mangiain arrivo. Sono, infatti, tre i film horror in arrivo incentrati sul personaggi di, di cui uno in animazione. Ma ilche vi presentiamo oggi appartiene atheMan, slasher ultraviolento prodotto da Salem House Films, Millman Productions, Ron Lee Productions e Otsego Media titledtheMan. Diretto da Robert Michael Ryan da una sceneggiatura di John Doolan, il film segue un gruppo di amici che si intrufola in unadi conserve di