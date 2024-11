Lanazione.it - Pierantonio, la vetta è lì. Pari e capolista fermata

Leggi su Lanazione.it

1 V.A. SANSEPOLCRO 1(4-3-3): Zandrini; Pettinelli, Petrara, Allegrucci, Montefusco; Procacci, Gaggioli, De Iuliis (34’ st Cervini); M. Salis, Fastellini, Berettini (24’ st Laassiri). A disp.: Sergiacomi, Conti, Pelati, Francioni, Piras, Marinelli, Passeri. All.: Bruni. V.A. SANSEPOLCRO (4-3-3): Mariangioli; Innocentini (1’ st Barculli), Adreani, Tersini, Carbonaro (23’ st Petricci); Gennaioli, Gorini, Brizzi (34’ st Quadroni); Bruschi, Bartoccini, Valori. A disp.: Vassallo, Corsini, Del Siena, Testerini, Vlad, Mariotti. All.: Armillei. Arbitro: Antonuccio di Roma 1 (Caravella e Spena di Perugia). Marcatori: 19’ pt Procacci, 36’ st Valori. Note: espulso al 47’ st M. Salis (P) per somma di ammonizioni. Spettatori 400 circa. Ammoniti: Innocentini, Carbonaro, Gorini, Brizzi, Tersini (S), Berettini, Allegrucci (P).