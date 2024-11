Inter-news.it - Parolo: «Inter, gli sforzi in Europa hanno pesato sulla Serie A!»

Leggi su Inter-news.it

Marcoha espresso il suo punto di vista sull’inizio di stagione dell’. Dal suo punto di vista, un fattore ha inciso sui punti persi finora inA.IL RAGIONAMENTO – Così Marcosull’inizio di annata dell’, reduce dal 5-0 esterno contro il Verona: «L’è forte. Ha perso dei punti perché quest’anno la Champions richiede uno sforzo maggiore. Ha inoltre dovuto fare a meno di Calhanoglu e si è trovata con un Lautaro Martinez che è arrivato all’ultimo ad agosto. Però ha lo stesso allenatore, un’ossatura di squadra, si sente forte. L’ha dominato nel secondo tempo contro il Napoli. Ora sarà necessario uno sprint ulteriore per le prossime sfide».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «, gliinA!»)©-News.