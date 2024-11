Ilgiorno.it - Omicidio Giulia Tramontano, il giorno della sentenza: Alessandro Impagnatiello rischia l’ergastolo

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 25 novembre 2024 – Oggi, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, è ildel verdetto nel processo a carico di, accusato dell’compagna, uccisa il 27 maggio 2023 a coltellate, mentre era incinta di sette mesi del loro figlio Thiago. I pm hanno chiestocon isolamento diurno per 18 mesi, la difesa ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche e si è rimessa alla valutazionegiudice Antonella Bertoja egiuria popolare per la quantificazionepena. Il carcere a vita è quello che ci si attende per l’ex barman che deve rispondere diaggravato dalla premeditazione, dal legame affettivo, dai futili motivi e dalla crudeltà, per aver accoltellato dieci volte alla golaprima che lei morisse e poi altre 27 volte, prima di tentare di bruciarla e di abbandonarla cadavere in strada, avvolta da sacchispazzatura.