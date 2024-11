Ilnapolista.it - Negli spogliatoi Ranieri legge i social e mette Hummels, Lukaku ringrazia

Complimenti ache in pochissimi giorni è riuscito a trasformare la Roma nel suo Cagliari. Un pullman del genere non si vedeva dai tempi di Mourinho.Un minuto scarso e Kvara ha sulla testa l’apriscatola. El Shaarawy terzino è beneficenza che non si può accettare.Noi giochiamo, loro cercano di accendere Kone che viene raccontato come un mezzo Zidane e tre quarti di Falcao ma non è Zambo ne Scott, che sfiora il gol.Collezioniamo corner a ripetizione. Politano fa quel che vuole ma la Roma regge il dibattito lasciando Dovbyk a commentare con Meret l’inedito di Pino Daniele. Riposo 0-0Si rientra.. GioGio manda Angeliño a prendere due borghetti al Parco San Paolo e