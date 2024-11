Calciomercato.it - Napoli-Roma, scoppia la polemica a fine gara: “Partita indirizzata”

Ilbatte lacon un gol di Romelu Lukaku, ma non mancano le polemiche. E c’è chi parla di “”Dopo lo sfogo contro il Var dopo il pareggio con l’Inter da parte di Antonio Conte, scattano nuove polemiche nei confronti dell’operato arbitrale.Polemiche arbitrali dopo(LaPresse) Calciomercato.itLatraè stata vinta di misura dalla squadra di casa, trascinata da un gol di Romelu Lukaku che ha punito la sua ex squadra al nono minuto della ripresa con una precisa zampata su un bel traversone di Giovanni Di Lorenzo. Un gol importante per l’attaccante belga e per il, tornato in testa alla classifica di Serie A dopo essere stato momentaneamente scavalcato dalle nerazzurre Inter e Atalanta grazie ai successi arrivati contro Hellas Verona e Parma.