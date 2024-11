Puntomagazine.it - Napoli: Fuochi illegali e botti di capodanno. Carabinieri trovano le bombe del campione

sequestrano del materiale illegale ed esplodente a. Finito un 24enne in carcereLa voce impazzava e ihanno percorso i canali giusti affondando il colpo nel momento decisivo.“Ledelin vendita”. Le tipiche cipolle, in sostanza, ma che portano solitamente il nome del momento, di unnell’ambito sportivo. Le indagini deiportano a Pozzuoli. Durante il blitz in un appartamento di un 24enne incensurato dell’area Flegrea i militari486 ordignidi vario tipo per un peso complessivo vicino ai 50 chili. Tra gli ordigni anche le tipiche “cipolle” alle quali più di qualcuno aveva affibbiato il nome di unitaliano.Il 24enne è finito in carcere e deve rispondere di detenzione illegale di materiale esplodente.