Lapresse.it - Milano, acquisti con carte credito rubate: arrestati 5 americani

Leggi su Lapresse.it

La Polizia di Stato diha arrestato cinque cittadini, quattro uomini e una donna, per utilizzo indebito didi. Nel pomeriggio di venerdì scorso gli agenti della sesta sezione “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile milanese sono stati contattati dal personale di una gioielleria di via Montenapoleone in quanto era presente all’interno dell’esercizio commerciale un uomo sospetto.Nei giorni precedenti, due ragazzi avevano effettuato deglidi ingente valore in diversi negozi di lusso del centro diutilizzando delledile cui transazioni erano state segnalate dai circuiti diai titolari degli esercizi commerciali come sospette in quanto potenzialmente oggetto di frode. I poliziotti hanno seguito uno dei due uomini segnalati, successivamente identificato e risultato un 30enne cittadino americano, il quale era appena uscito con un sacchetto da una nota gioielleria per poi dirigersi ed entrare in altri negozi del quadrilatero.