Dailymilan.it - Milan, i numeri condannano Paulo Fonseca: solo Marco Giampaolo peggio di lui. Il dato

Leggi su Dailymilan.it

non ha avuto l’impatto sperato in casa: ilo, nessuno ha fattodai tempi di. La statisticaContinua l’inizio difficile di stagione del. La squadra diha avuto un avvio di campionato molto complicato caratterizzato da pochi alti – tra cui spicca la vittoria nel derby contro l’Inter – e numerosi bassi.Un andamento discontinuo testimoniato dai soli 19 punti realizzati nelle prime dodici giornate di Serie A.che hanno portato i rossoneri già a dieci punti di distacco dal Napoli capolista e che non sono mai stati così bassi dalla stagione 2019-2020.Annata caratterizzata dalla presenza diin panchina e da una prima parte di stagione disastrosa come dimostrato dai 13 punti raccolti allora.Continua la crisi deldi: mai così pochi punti dalla stagione 2019-2020.