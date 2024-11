Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno attaccato per i troppi regali per i miei figli che ho già messo sotto l’albero, io spendo il mio denaro come voglio”: il video virale su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lei si chiama Amanda e su(@pandaamandaxo) ha postato uncon una quantità spropositata didi Natale per i suoiche ha scatenato notevoli polemiche tra i commentatori. Nel filmato si vede il suo salotto quasi completamente ricoperto di giocattoli. “Sembra proprio un caso di iperconsumismo”, “Per DUE bambini? Anche se hai i soldi, è semplicemente stupido”, “Esagerare in questo modo è assurdo. Forse potresti donare qualcosa ai bambini meno fortunati”, il tenore dei commenti.Amanda ha precisato di avere tree ha anche ribattuto alle critiche invitando a “normalizzare l’idea di spendere il nostrovogliamo per i nostrisenza giudicare gli altri genitori suscelgono di festeggiare”. In un successivoha poi spiegato: “Tanto per essere chiari, non mi interessa cosa pensate.