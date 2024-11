Matilde Lorenzi al Consiglio superiore della magistratura chiedono di fare chiarezza sulle indagini per la morte della sciatrice azzurra

Leggi su Open.online

legate alladiche ha perso la vita mentre si allenava sulla pista Grawand G1 del ghiacciaioVal Senales. Questo ha richiesto il consigliere del Csm, Ernesto Carbone, depositando oggi la richiesta per l’apertura pratica allo scopo disulla correttezza e sulla completezza del lavoro svolto dalla procura di Bolzano. L’obiettivo è accertare «eventuali profili di responsabilità in capo ai magistrati titolari delle». «La Procura di Bolzano – scrive Carbone nella sua richiesta – ha provveduto a chiudere lein modo sbrigativo, nel giro di poche ore, non ravvisando alcuna responsabilità penale nella vicenda, che, invece, come si apprende da fonti di stampa, presenta numerosi aspetti poco chiari.