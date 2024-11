Tarantinitime.it - MArTA. Aperture straordinarie fino al 28 dicembre

Tarantini Time Quotidiano“Credo che la città di Taranto abbia un enorme potenziale di crescita e il Museo archeologico nazionalenon è terzo rispetto a queste politiche, perché la cultura è un motore di cambiamento straordinario in grado di attivare e sviluppare processi e pratiche creative, economiche, sociali, favorendo coesione, riflessione e partecipazione attiva alla vita e alle scelte della città”.Stella Falzone, direttrice del Museo archeologico nazionale di Taranto, sceglie queste parole per parlare delle giornate diche riguarderanno ilal prossimo 28.Il 30 novembre, il 7, 14, 21 e 28, infatti, il Museo di Taranto consentirà l’ingresso ai visitatori e turistialle 23.00 (chiusura alle 23.30).Si tratta diin cui i funzionari archeologi e funzionari architetti del Museo metteranno a disposizione le competenze per offrire percorsi di approfondimento sulla collezione permanente del