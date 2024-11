M5S Conte | Grillo azzeccagarbugli dice qui comando io Si rivota

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 25 nov. (askanews) – Gli iscritti del Movimento 5 stelle saranno novamente chiamati a votare sul referendum on line nel quale hanno deciso di cambiare una serie di regole dello Statuto, fra le quali l’esistenza della funzione del garante, finora affidata a Beppe. Lo ha confermato in un post sui suoi canali social il presidente del Movimento, Giuseppe, dopo cheha attivato i poteri dello Statuto che gli iscritti hanno deciso di modificare e chiedendo la ripetizione del voto. “Care amiche, cari amici, ieri – ha sottolineato– si è concluso il processo costituente con il più intenso e coinvolgente bagno di democrazia partecipata e deliberativa che sia mai stato realizzato da una forza politica. Ci siamo completamente rinnovati e ricaricati con tante, significative proposte per cambiare il Paese e guardare fiduciosamente al futuro.