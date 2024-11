Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese spinge e cerca di vincere la prima, indiano costretto a difendere

BIANCO: Ding Liren; NERO: Gukesh
13:29 Va verso i 20 minuti il tempo di Gukesh, ha 12'13" per arrivare alla quarantesima.
13:27 27. fxe6. Come riprenderà il pedone? Alfiere o pedone?
13:26 26. Txc3 Dxc3. Arriva il cambio in c3, adesso qualunque mossa Gukesh sceglierà di fatto ha lati non positivi.
13:25 Non muove subito. L'orologio va verso i 13 minuti e lui deve capire come fare con un pedone che se n'è di fatto andato.
13:24 25. Txc3 Gukesh decide di passare all'incasso in fatto di materiale, adesso è verosimilmente forzato il cambio in c3. O, alternativamente, quello in e6.
13:22 Intanto Gukesh è sceso sotto i 25 minuti di tempo per le prossime 15 mosse.
13:21 La posizione di 25. Db1. Susan Polgar è la sorella di Judit, e anche lei è stata grandissima protagonista degli scacchi nella generazione vicino a quella di Kasparov.